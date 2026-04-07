Yasak Elma’nın güzel Yıldızı Eda Ece, ''fotoğraf'' kuralını bozdu, sosyal medya çalkalandı
Yasak Elma’nın efsane karakteri Yıldız Argun ile gönüllere taht kuran Eda Ece, sır gibi sakladığı kızı Mina İpek’in yüzünü ilk kez gösterdi! Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, kızının 2. yaş gününde kural bozarak sosyal medyayı salladı.
Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden "Yasak Elma" ile 6 sezon boyunca zirveden inmeyen Eda Ece, şimdilerde hem yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor hem de anneliğin tadını çıkarıyor.
1 / 13
2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünya evine giren ve 4 Nisan'da kızı Mina İpek’i kucağına alan ünlü oyuncu, iki yıldır süren gizliliği bozdu.
2 / 13
Doğumundan itibaren kızının mahremiyetine büyük özen gösteren ve sosyal medya paylaşımlarında yüzünü asla göstermeyen Eda Ece, Mina İpek’in 2. yaş gününde hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.
3 / 13
"Sabırsız canım kızım" dediği Mina İpek’in yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşan Ece, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.
4 / 13