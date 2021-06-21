Yasak Elma'nın güzeli soluğu tatilde aldı
Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinde bir dönem Lila karakterini canlandıran Ayşegül Çınar yaşadığı zor günlerin ardından yaz tatiline çıktı.
Yasak Elma dizisinde Lila karakterine can verdikten sonra diziden ayrılan ve geçtiğimiz aylarda sansasyonel bir olayla gündeme gelen oyuncu Ayşegül Çınar, kötü günleri geride bıraktı.
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Ayşegül Çınar, arabasında uyuşturucu yakalanmasının ardından gözaltına alınmıştı.
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Çınar, uyuşturucuyu kendisinden intikam almak isteyen erkek arkadaşının bıraktığını ifade etmiş ve serbest kalmıştı.
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Yaz tatiline çıkan Ayşegül Çınar, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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