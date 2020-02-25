Yasak Elma'nın güzeli Şafak Pekdemir sosyal medyayı salladı
Yasak Elma dizisinde Halit'in ilk eşinden olan kızı Zehra karakteriyle tanıdığımız Şafak Pekdemir, Instagram'ı aktif kullanan oyunculardan biri. İşte Şafak Pekdemir'in daha önce hiç görmediğiniz halleri...
Halit’in ilk eşinden olan kızı Zehra Argun karakteriyle Şafak Pekdemir, izleyicinin sevdiği deli dolu karakterlerden biri.
Her zaman babasının bütün eşlerini kıskanmasına rağmen Yıldız'la arası çok iyi olan Zehra, en son kişisel gelişim kitabı çıkarttı ve fenomen olmak için her şeyi yaptı.
Hatta popülaritesi azalan Zehra, son bölümde takipçi satın alarak günümüz ünlülerine de atıfta bulunup herkesi güldürmeyi başardı.