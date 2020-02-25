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  3. 25 Şubat 2020 21:13

Yasak Elma'nın güzeli Şafak Pekdemir sosyal medyayı salladı

Yasak Elma dizisinde Halit'in ilk eşinden olan kızı Zehra karakteriyle tanıdığımız Şafak Pekdemir, Instagram'ı aktif kullanan oyunculardan biri. İşte Şafak Pekdemir'in daha önce hiç görmediğiniz halleri...

Yasak Elma'nın güzeli Şafak Pekdemir sosyal medyayı salladı

Halit’in ilk eşinden olan kızı Zehra Argun karakteriyle Şafak Pekdemir, izleyicinin sevdiği deli dolu karakterlerden biri.

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Yasak Elma'nın güzeli Şafak Pekdemir sosyal medyayı salladı

Her zaman babasının bütün eşlerini kıskanmasına rağmen Yıldız'la arası çok iyi olan Zehra, en son kişisel gelişim kitabı çıkarttı ve fenomen olmak için her şeyi yaptı.

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Yasak Elma'nın güzeli Şafak Pekdemir sosyal medyayı salladı

Hatta popülaritesi azalan Zehra, son bölümde takipçi satın alarak günümüz ünlülerine de atıfta bulunup herkesi güldürmeyi başardı.

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Yasak Elma'nın güzeli Şafak Pekdemir sosyal medyayı salladı

Şafak Pekdemir, gerçek hayatta Instagram'da 320 bin takipçiye sahip. Pekdemir, Instagram'da dizi setinden ve tatillerinden sık sık fotoğraf paylaşıyor.

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