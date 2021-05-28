Yasak Elma'nın güzellerinin tatil pozları nefes kesti

Ege sahillerinde güneşin ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncular tekne turu yaptı. Eda Ece rol arkadaşlarıyla birlikte çekilen tatil fotoğrafını "Yasak Elma 4. sezon biter kızlar tatile çıkar! Sex and the City'nin 7. sezonu için buradayız" notuyla paylaştı.