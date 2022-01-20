Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz takipçilerinden yardım istedi

Instagram sayfasından köpeğinin fotoğrafını paylaşan Biran Damla Yılmaz şu notu düştü:

“Arkadaşlar dün oğlum Lugar kayboldu. Her yerde aradım sokaklara baktım ama yok. Buradan paylaşırsam belki gören olur diye düşündüm. Daha yeni iyileşmeye başlamıştı. Lütfen gören olursa iletişime geçebilir mi?”