Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz takipçilerinden yardım istedi
Koronavirüse yakalandıktan sonra atlattığını duyuran ‘Yasak Elma’ dizisinde ‘Kumru’ karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, Instagram sayfasından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerinden yardım istedi.
Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde 'Kumru' karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz aylar koronavirüse yakalanmış ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
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Karantina döneminde iki gün zorlandığını belirterek daha sonra hastalığı kolay atlattığını dile getirmişti.
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Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
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Instagram sayfasından köpeğinin fotoğrafını paylaşan Biran Damla Yılmaz şu notu düştü:
“Arkadaşlar dün oğlum Lugar kayboldu. Her yerde aradım sokaklara baktım ama yok. Buradan paylaşırsam belki gören olur diye düşündüm. Daha yeni iyileşmeye başlamıştı. Lütfen gören olursa iletişime geçebilir mi?”
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