Yasak Elma'nın Şahika'sı diziden ayrılıyor mu?
Yasak Elma'nın entrika kraliçesi Şahika diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın Herkesi şaşırtan final sahnesinden sonra Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
Her hafta yayınlanan bölümüyle reyting listesinde üst sıralara yerleşen Yasak Elma dün akşam yayınlanan final sahnesiyle herkesi şaşırttı.
Dizinin kötü karakteri Şahika, Hasan Ali beyin ikram ettiği şalgam suyunu içtikten sonra öksürük krizine girip koltuğa yığıldı.
ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?
Şahika'nın bayıldığı sanılırken, nabzına baktığında atmadığını gören Hasan Ali onun öldüğünü farketti.