Yasak Elma'nın Şahika'sı diziden ayrılıyor mu?

PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Daha önceki bölümlerde şirketin yarı hissesine sahip olmak için Nadir'in içkisine ilaç atıp öldüren Şahika'nın kaderinde aynı şekilde ölmek mi var bilinmez ancak Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından paylaştığı resim kafaları iyice karıştırdı.