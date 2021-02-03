  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Şubat 2021 11:02

Yasak Elma'nın Şahika'sı diziden ayrılıyor mu?

Yasak Elma'nın entrika kraliçesi Şahika diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın Herkesi şaşırtan final sahnesinden sonra Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Yasak Elma'nın Şahika'sı diziden ayrılıyor mu?

Her hafta yayınlanan bölümüyle reyting listesinde üst sıralara yerleşen Yasak Elma dün akşam yayınlanan final sahnesiyle herkesi şaşırttı.

1/ 59
Yasak Elma'nın Şahika'sı diziden ayrılıyor mu?

Dizinin kötü karakteri Şahika, Hasan Ali beyin ikram ettiği şalgam suyunu içtikten sonra öksürük krizine girip koltuğa yığıldı.

2/ 59
Yasak Elma'nın Şahika'sı diziden ayrılıyor mu?

ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?
Şahika'nın bayıldığı sanılırken, nabzına baktığında atmadığını gören Hasan Ali onun öldüğünü farketti.

3/ 59
Yasak Elma'nın Şahika'sı diziden ayrılıyor mu?

PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI
Daha önceki bölümlerde şirketin yarı hissesine sahip olmak için Nadir'in içkisine ilaç atıp öldüren Şahika'nın kaderinde aynı şekilde ölmek mi var bilinmez ancak Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından paylaştığı resim kafaları iyice karıştırdı.

4/ 59
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM