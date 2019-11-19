Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece duyurdu: Yayından kaldırıldı
Yasak Elma son bölümü ile FOX ekranlarında yayınlandı. Dizide Yıldız Argun karakterine hayat veren başrol oyuncusu Eda Ece duyurdu, o sahne yayından kaldırıldı.
3 sezondur FOX ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Yasak Elma her hafta bu kadar da olmaz dedirten senaryosu ile izleyicinin beynini yakmaya devam ediyor. Yasak Elma'nın 57. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dizinin başrol oyuncusu Eda Ece'nin yaptığı bir paylaşım ise akılları karıştırdı.
Çarpık ilişkileri ile Türkiye'nin yerli Dallas'ı olarak görülen dizi Yasak Elma ile birlikte özellikle Eda Ece'nin yıldızı iyice parladı.
Halit Argun'un 4. eşi olan Yıldız karakterine başarılı bir şekilde hayat veren oyuncu özellikle son bölümlerdeki performansı ile seyirciyi güldürüyor.