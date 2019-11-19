Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece duyurdu: Yayından kaldırıldı

3 sezondur FOX ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Yasak Elma her hafta bu kadar da olmaz dedirten senaryosu ile izleyicinin beynini yakmaya devam ediyor. Yasak Elma'nın 57. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dizinin başrol oyuncusu Eda Ece'nin yaptığı bir paylaşım ise akılları karıştırdı.

