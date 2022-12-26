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  4. Yasak Elma'ya sürpriz veda! Bir güzel isim daha veda ediyor

Yasak Elma'ya sürpriz veda! Bir güzel isim daha veda ediyor

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da final için geri sayım sürerken güzel oyuncunun diziye veda edeceği öne sürüldü.

Yasak Elma'ya sürpriz veda! Bir güzel isim daha veda ediyor - Resim: 1

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi altıncı sezonuyla ekranda. Altı sezon boyunca ekranda fırtınalar koparan Yasak Elma dizisi kanalın en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.

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Yasak Elma'ya sürpriz veda! Bir güzel isim daha veda ediyor - Resim: 2

Yasak Elma dizisinin bu sezon son sezon olduğu öğrenildi. Erken gelen bu karar seyircileri derinden üzdü.

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Yasak Elma'ya sürpriz veda! Bir güzel isim daha veda ediyor - Resim: 3

Dizinin kadrosundan peş peşe vedalar yaşanmış ve bu ayrılıklar seyircileri çok üzmüştü. Akşam'da yer alan bir haberde; Yasak Elma dizisinden bir oyuncunun daha ayrılacağı öne sürüldü.

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Yasak Elma'ya sürpriz veda! Bir güzel isim daha veda ediyor - Resim: 4

Bilindiği üzere sezona vedayla başlayan dizide başrol oyuncusu Berk Oktay'ın ayrılığı seyircileri üzmüştü.

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