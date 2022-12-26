Yasak Elma'ya sürpriz veda! Bir güzel isim daha veda ediyor
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da final için geri sayım sürerken güzel oyuncunun diziye veda edeceği öne sürüldü.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi altıncı sezonuyla ekranda. Altı sezon boyunca ekranda fırtınalar koparan Yasak Elma dizisi kanalın en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.
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Yasak Elma dizisinin bu sezon son sezon olduğu öğrenildi. Erken gelen bu karar seyircileri derinden üzdü.
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Dizinin kadrosundan peş peşe vedalar yaşanmış ve bu ayrılıklar seyircileri çok üzmüştü. Akşam'da yer alan bir haberde; Yasak Elma dizisinden bir oyuncunun daha ayrılacağı öne sürüldü.
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Bilindiği üzere sezona vedayla başlayan dizide başrol oyuncusu Berk Oktay'ın ayrılığı seyircileri üzmüştü.
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