Yasemin Allen ayrılık acısını tatilde attı... Cesur pozları olay oldu
Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirdi.
Son olarak ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da rol alan ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu.
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''Amerikalı Aynasız'' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşk yaşayan Yasemin Allen, bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini noktalamıştı.
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Ayrılık sonrası Yasemin Kay Allen bu ayrılık süreci sonrasında çıktığı yaz tatilinden cesur pozlarını peş peşe yayınladı.
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Yasemin Kay Allen'in pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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