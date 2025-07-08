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  4. Yasemin Allen ayrılık acısını tatilde attı... Cesur pozları olay oldu

Yasemin Allen ayrılık acısını tatilde attı... Cesur pozları olay oldu

Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirdi.

Yasemin Allen ayrılık acısını tatilde attı... Cesur pozları olay oldu - Resim: 1

Son olarak ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da rol alan ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu. 

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Yasemin Allen ayrılık acısını tatilde attı... Cesur pozları olay oldu - Resim: 2

 ''Amerikalı Aynasız'' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşk yaşayan Yasemin Allen, bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini noktalamıştı. 

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Yasemin Allen ayrılık acısını tatilde attı... Cesur pozları olay oldu - Resim: 3

Ayrılık sonrası Yasemin Kay Allen bu ayrılık süreci sonrasında çıktığı yaz tatilinden cesur pozlarını peş peşe yayınladı.

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Yasemin Allen ayrılık acısını tatilde attı... Cesur pozları olay oldu - Resim: 4

Yasemin Kay Allen'in pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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