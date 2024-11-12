Yasemin Allen, Erdal Kaya ile barıştı mı? Kendisi açıkladı
Ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medyada ''Amerikalı Aynasız'' olarak bilinen eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile aşk yaşıyordu. İlişkileri uzun sürmeyen çiftin barıştığı iddia edildi. Güzel oyuncu, barışma iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, birkaç ay önce eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Erdal Kaya ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşıyan Yasemin Kay Allen'ın birlikteliği uzun sürmemişti.
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Ancak geçtiğimiz günlerde Allen ile Erdal Kaya'nın ilişkilerine ikinci bir şans verdiği iddia edilmişti.
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Önceki akşam bir ödül törenine katılan Yasemin Kay Allen, barışma iddialarına yanıt verdi.
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