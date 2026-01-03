Yasemin Ergene lüks villasında karlar altında havuz keyfi şovuyla olay oldu!
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, 14 yıllık hayat arkadaşı İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Oyuncu Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan, 3 Eylül’de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Biten 14 yıllık evliliklerinin ardından Yasemin Özilhan eski soyadı olan Ergene'ye geri dönerek ilk iş olarak sosyal medya hesaplarındaki adını Yasemin Ergene olarak değiştirmişti.
Boşanma sonrası bir açıklama yapan Yasemin Ergene ihanet iddialarını net bir dille yalanlayarak eski eşiyle ilişkisini kızları için ortak bir anlayışla ve uyum içinde sürdüreceğini söylemişti.
Ünlü markaların en çok tercih ettiği isimler arasında olan Yasemin Ergene sosyal medyadan da büyük kazanç elde ederken şimdi de lüks villasıyla gündemde.
Yasemin Ergene, eski eşi İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villadan Beykoz'a taşınmıştı.
