Yasemin Özilhan'dan ayna pozu

Ayvacık Ahmetçe Köyü'nde bir butik otelde sakinliğin tadını çıkaran ünlü isim, patika yollarda uzun yürüyüşlere çıkmıştı. İki çocuk annesi Özilhan, ormanda huzur bulmuştu. Giyim tarzıyla da sık sık adından söz ettiren Özilhan, bol pantolon ve ceketle kamera karşısına geçmiş ve paylaşımına "Görev için" notunu düşmüştü. 37 yaşındaki eski oyuncunun stiline yorum yağmıştı. Bazı takipçilerini Yasemin Özilhan'ın kombinini çok beğenirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise hoşlanmamıştı. Ünlü isme, "Fotoğrafı görür görmez muhteşem diye iç geçirdim", "Tarz işte bu" gibi yorumlar gelirken aynı zamanda, "Neden o pantolon anlatsana biraz", "Bence şık değil" gibi yorumlar gelmişti.