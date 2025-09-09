Yasemin Özilhan'dan boşanma sonrası ilk hamle
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliği sona erdi. Ünlü oyuncunun boşanma sonrası yaptığı hamle, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Oyuncu Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan, 3 Eylül’de anlaşmalı olarak boşandı. 14 yıllık evliliklerini resmen noktalayan çift, süreçle ilgili dostane bir tavır sergiledi.
Boşanma sonrası açıklama yapan Yasemin Özilhan, ihanet iddialarını net bir dille yalanladı. Ünlü oyuncu, eski eşiyle ilişkisini kızları için ortak bir anlayışla ve uyum içinde sürdüreceğini vurguladı.
“Doktorlar” dizisiyle şöhrete kavuşan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 1,6 milyon takipçiye sahip olan Özilhan, boşanmanın ardından yaptığı bir hamleyle gündeme geldi.
40 yaşındaki Yasemin Özilhan, Instagram profilinde soyadını Ergene olarak güncelledi. Bu değişiklik, takipçileri tarafından kısa sürede fark edilerek sosyal medyada gündem oldu.