Yasemin Özilhan'dan boşanma sonrası ilk hamle

“Doktorlar” dizisiyle şöhrete kavuşan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 1,6 milyon takipçiye sahip olan Özilhan, boşanmanın ardından yaptığı bir hamleyle gündeme geldi.