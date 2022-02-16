Yaşını duyan inanmıyor! ''En seksi büyükanne'' gençlik sırrını ilk kez açıkladı
Dünyanın en seksi büyükannesi olarak tanınan 51 yaşındaki Gina Stewart, gençlik sırrını açıkladı. Sosyal medya fenomeni olan Stewart, genç ve sağlıklı kalmak için tamamen çıplak uyuduğunu söyledi.
Şu sıralar bir model olarak çalışan Gina, 51 yaşında ve geçmişte birçok güzellik ödülü bulunuyor.
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Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan Gina, yaşıtlarının aksine kendisine bakım yapmayı sevdiğini söylüyor.
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İlerleyen yaşına rağmen genç ve zinde görünen Gina, takipçilerine sağlıklı yaşamla ilgili ipuçları da veriyor.
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Ülkesi Avustralya'da "En seksi 10 kadın" arasına girmeyi başaran Gina, son olarak gençlik sırrını hayranlarıyla paylaştı.
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