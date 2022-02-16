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  4. Yaşını duyan inanmıyor! ''En seksi büyükanne'' gençlik sırrını ilk kez açıkladı

Yaşını duyan inanmıyor! ''En seksi büyükanne'' gençlik sırrını ilk kez açıkladı

Dünyanın en seksi büyükannesi olarak tanınan 51 yaşındaki Gina Stewart, gençlik sırrını açıkladı. Sosyal medya fenomeni olan Stewart, genç ve sağlıklı kalmak için tamamen çıplak uyuduğunu söyledi.

Yaşını duyan inanmıyor! ''En seksi büyükanne'' gençlik sırrını ilk kez açıkladı - Resim: 1

Şu sıralar bir model olarak çalışan Gina, 51 yaşında ve geçmişte birçok güzellik ödülü bulunuyor.

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Yaşını duyan inanmıyor! ''En seksi büyükanne'' gençlik sırrını ilk kez açıkladı - Resim: 2

Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan Gina, yaşıtlarının aksine kendisine bakım yapmayı sevdiğini söylüyor.

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Yaşını duyan inanmıyor! ''En seksi büyükanne'' gençlik sırrını ilk kez açıkladı - Resim: 3

İlerleyen yaşına rağmen genç ve zinde görünen Gina, takipçilerine sağlıklı yaşamla ilgili ipuçları da veriyor.

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Yaşını duyan inanmıyor! ''En seksi büyükanne'' gençlik sırrını ilk kez açıkladı - Resim: 4

Ülkesi Avustralya'da "En seksi 10 kadın" arasına girmeyi başaran Gina, son olarak gençlik sırrını hayranlarıyla paylaştı.

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