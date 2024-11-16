Yaşlanmayı durduran Burcu Esmersoy'dan estetik itirafı
1976 doğumlu güzel sunucu Burcu Esmersoy son günlerde yaptığı moda çekimleriyle ile dikkatleri üzerine çekerken "estetik yaptırdığına" dair iddialar için de sessizliğini bozdu.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 50'ye dayanan yaşına rağmen genç kızlara meydan okuyan fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Burcu Esmersoy son olarak bir kadın giyim markasının plaj koleksiyonu için objektiflerin karşısına geçmişti.
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Snop Magazin'in haberine göre, Esmersoy, muhabirlerin "Yüzünüzde sanki bir değişim var" şeklindeki sorularına yanıt verdi.
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"Yüzüme asla işlem yaptırmam" diyen Burcu Esmersoy kaşlarını incelttirdiği için ayrı bir pişmanlık duyduğunu da itiraf etti.
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