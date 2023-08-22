Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan aşk dolu pozlar
Sosyal medyada bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile yeni karelerini paylaştı.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve Survivor yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Erbil, her paylaşımıyla konuşulmayı başarıyor.
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YASMİN VE YİĞİT'TEN AŞK POZLARI
Yiğit Poyraz ile samimi pozlarını Instagram hesabından paylaşan Yasmin Erbil tatil pozlarına yenilerini ekledi.
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Daha önce sevgilisiyle dudak dudağa pozlar veren Yasmin Erbil bu sefer de kıvrımlarını sergilediği mayosuyla boy gösterdi. Erbil ve Poyraz'ın tatil pozları yine hayranlarından beğeni aldı.
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