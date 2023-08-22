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Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan aşk dolu pozlar

Sosyal medyada bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile yeni karelerini paylaştı.

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan aşk dolu pozlar - Resim: 1

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve Survivor yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. 

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Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan aşk dolu pozlar - Resim: 2

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Erbil, her paylaşımıyla konuşulmayı başarıyor.

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Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan aşk dolu pozlar - Resim: 3

YASMİN VE YİĞİT'TEN AŞK POZLARI

Yiğit Poyraz ile samimi pozlarını Instagram hesabından paylaşan Yasmin Erbil tatil pozlarına yenilerini ekledi.

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Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan aşk dolu pozlar - Resim: 4

Daha önce sevgilisiyle dudak dudağa pozlar veren Yasmin Erbil bu sefer de kıvrımlarını sergilediği mayosuyla boy gösterdi. Erbil ve Poyraz'ın tatil pozları yine hayranlarından beğeni aldı.

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