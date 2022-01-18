Yasmin Erbil yasak aşk iddialarına ateş püskürdü

KONU YARGIYA TAŞINIYOR

Konuya ilgili hukuki süreç başlattıklarını duyuran Yasmin Erbil'in avukatı Murat Teber ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir TV programında müvekkilim Yasmin Erbil hakkında yalan, iğrenç ve insanlık onuru ile bağdaşmayacak şekilde asılsız ithamlar içeren ifadeler kullanılmıştır. Müvekkilim söz konusu kişileri hiçbir surette tanımamaktadır. Bu yalan ve çirkin ifadeleri kullanan muhatap hakkında tüm hukuki süreçler başlatılmıştır."