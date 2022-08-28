Yasmin Erbil'den bikinili pozlar: Annesinden yorum geldi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın çocukları Yasmin Erbil bikinili pozuyla yürek hoplattı.
Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil kusursuz fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
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Bikinili karelerini paylaşan Yasmin Erbil, fotoğrafın altına "Döndüm" notu yazdı.
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Annesi Nergis Kumbasar ise "Keyfini çıkarın" diyerek kızını destekledi.
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