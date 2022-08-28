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Yasmin Erbil'den bikinili pozlar: Annesinden yorum geldi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın çocukları Yasmin Erbil bikinili pozuyla yürek hoplattı.

Yasmin Erbil'den bikinili pozlar: Annesinden yorum geldi - Resim: 1

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

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Yasmin Erbil'den bikinili pozlar: Annesinden yorum geldi - Resim: 2

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil kusursuz fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. 

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Yasmin Erbil'den bikinili pozlar: Annesinden yorum geldi - Resim: 3

Bikinili karelerini paylaşan Yasmin Erbil, fotoğrafın altına "Döndüm" notu yazdı.

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Yasmin Erbil'den bikinili pozlar: Annesinden yorum geldi - Resim: 4

Annesi Nergis Kumbasar ise "Keyfini çıkarın" diyerek kızını destekledi.

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