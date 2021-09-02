Yasmin Erbil'den çok konuşulacak yatak pozu: Sürpriz sonlu...
Mehmet Ali Erbil'in oyuncu kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erbil, Instagram hesabında art arda iki kare yayınladı ve iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Yasmin Erbil, Instagram'da yayınladığı son pozlarla yine adından söz ettirdi.
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Paylaşımında iki kareye yer veren genç oyuncu, yataktaki iddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
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