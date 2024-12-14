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  4. Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili olay itiraf

Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili olay itiraf

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz’la uzun bir süredir aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den kıskançlık itirafı geldi.

Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili olay itiraf - Resim: 1

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz’la iki yıldır aşk yaşıyor. 

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Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili olay itiraf - Resim: 2

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil gibi hayatındaki kişiyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 

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Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili olay itiraf - Resim: 3

 Yasmin Erbil, doğum günü kutlaması için yeni rota oluşturmuştu. 2 Aralık doğum tarihli güzel isim yeni yaşını sevgilisi Yiğit Poyraz ile birlikte Kore'de kutlamıştı. 

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Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili olay itiraf - Resim: 4

Geçtiğimiz gün katıldığı davette basın mensuplarıyla bir araya gelen Yasmin Erbil'den dikkat çeken açıklamlar geldi. 

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