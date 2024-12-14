Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili olay itiraf
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz’la uzun bir süredir aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den kıskançlık itirafı geldi.
Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz’la iki yıldır aşk yaşıyor.
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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil gibi hayatındaki kişiyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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Yasmin Erbil, doğum günü kutlaması için yeni rota oluşturmuştu. 2 Aralık doğum tarihli güzel isim yeni yaşını sevgilisi Yiğit Poyraz ile birlikte Kore'de kutlamıştı.
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Geçtiğimiz gün katıldığı davette basın mensuplarıyla bir araya gelen Yasmin Erbil'den dikkat çeken açıklamlar geldi.
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