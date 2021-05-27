Yasmin Erbil'in süper minisi olay oldu
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil'in kendisi gibi oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.
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Yasmin Erbil cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Son olarak yeni aldığı süper minili pembe elbisesini deneyen Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla mest etti.
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‘’Sen de tatlış bir lolitasın’’, ‘’Barbie bebek’’, ‘’Aaaaaahhh çok güzel!’’, ‘’Pembe pamuş şekerim!’’ gibi yorumlar yapılan Yasmin Erbil’in paylaşımına, takipçilerinden çokça ‘’Alev’’ emojili yorum yağdı.
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