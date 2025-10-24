Yasmin Erbil'in yeni imajı olay oldu: Evde hasta yatarken aklına gelmiş
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın güzel kızı Yasmin Erbil radikal imaj değişikliği ile herkesi şaşırtmayı başardı.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil sosyal medya fenomenliğine devam ediyor.
Hem özel hayatı hem de ürün tanıtımlarıyla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasmin Erbil'den bu sefer sürpriz bir paylaşım geldi.
Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.
İmaj değişikliğine giden Yasmin Erbil saçlarını pembeye boyattı.
