  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Yasmin Erbil'in yeni imajı olay oldu: Evde hasta yatarken aklına gelmiş!

Yasmin Erbil'in yeni imajı olay oldu: Evde hasta yatarken aklına gelmiş

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın güzel kızı Yasmin Erbil radikal imaj değişikliği ile herkesi şaşırtmayı başardı.

Yasmin Erbil'in yeni imajı olay oldu: Evde hasta yatarken aklına gelmiş - Resim: 1

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil sosyal medya fenomenliğine devam ediyor. 

1 / 15
Yasmin Erbil'in yeni imajı olay oldu: Evde hasta yatarken aklına gelmiş - Resim: 2

Hem özel hayatı hem de ürün tanıtımlarıyla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasmin Erbil'den bu sefer sürpriz bir paylaşım geldi. 

2 / 15
Yasmin Erbil'in yeni imajı olay oldu: Evde hasta yatarken aklına gelmiş - Resim: 3

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. 

3 / 15
Yasmin Erbil'in yeni imajı olay oldu: Evde hasta yatarken aklına gelmiş - Resim: 4

İmaj değişikliğine giden Yasmin Erbil saçlarını pembeye boyattı.

4 / 15