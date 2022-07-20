Yat tatilindeki Eda Ece ''sulu'' şakada denizi boyladı
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Marmaris'te objektiflere takıldı.
Son dönemin popüler oyuncularından Eda Ece, Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, İtalya tatillerinin ardından soluğu Marmaris'te aldı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tekne turu yapan çifte arkadaşları da eşlik etti. Selimiye'ye demir atan ikili, güneşin ve denizin tadını çıkardı, seabob ile eğlenceli anlar yaşadı.
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32 yaşındaki ünlü oyuncu, ardından deniz bisikletini kullandı. Buğrahan Tuncer ise gizlice yüzüp sevgilisini şakaladı.
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Tuncer, deniz bisikletine hamle yapıp Eda Ece'yi denize düşürdü.
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