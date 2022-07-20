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  4. Balık etli güzel, Eda Ece ''sulu'' şakada denizi boyladı

Yat tatilindeki Eda Ece ''sulu'' şakada denizi boyladı

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Marmaris'te objektiflere takıldı.

Yat tatilindeki Eda Ece ''sulu'' şakada denizi boyladı - Resim: 1

Son dönemin popüler oyuncularından Eda Ece, Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, İtalya tatillerinin ardından soluğu Marmaris'te aldı.

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Yat tatilindeki Eda Ece ''sulu'' şakada denizi boyladı - Resim: 2

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tekne turu yapan çifte arkadaşları da eşlik etti. Selimiye'ye demir atan ikili, güneşin ve denizin tadını çıkardı, seabob ile eğlenceli anlar yaşadı.

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Yat tatilindeki Eda Ece ''sulu'' şakada denizi boyladı - Resim: 3

32 yaşındaki ünlü oyuncu, ardından deniz bisikletini kullandı. Buğrahan Tuncer ise gizlice yüzüp sevgilisini şakaladı.

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Yat tatilindeki Eda Ece ''sulu'' şakada denizi boyladı - Resim: 4

Tuncer, deniz bisikletine hamle yapıp Eda Ece'yi denize düşürdü.

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