Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi
Yavuz Bingöl (59), 6 yıldır birlikte olduğu kendisinden 21 yaş küçük Nilşah Ağaoğlu ile nikah masasına oturdu. Yavuz Bingöl'ün babasının hediyesi düğüne damgasını vurdu.
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
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Çift, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajı'ndaki bir otelde düzenlenen sade bir törenle evlendi.
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Sahilde gerçekleştirilen sade nikah töreninde çiftçin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yer aldı.
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Yavuz Bingöl'ün babası madalya taktı
Törende, Yavuz Bingöl'ün babası Hüseyin Bingöl, oğluna babasının İstiklal Madalyası'nı taktı. Yavuz Bingöl'ün bu sürpriz karşısında duygulandığı görüldü.
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