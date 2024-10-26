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  4. Ünlü sanatçı 21 yaş küçük aşkıyla dünyaevine girdi

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi

Yavuz Bingöl (59), 6 yıldır birlikte olduğu kendisinden 21 yaş küçük Nilşah Ağaoğlu ile nikah masasına oturdu. Yavuz Bingöl'ün babasının hediyesi düğüne damgasını vurdu.

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi - Resim: 1

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

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Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi - Resim: 2

Çift, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajı'ndaki bir otelde düzenlenen sade bir törenle evlendi. 

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Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi - Resim: 3

Sahilde gerçekleştirilen sade nikah töreninde çiftçin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yer aldı.

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Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi - Resim: 4

Yavuz Bingöl'ün babası madalya taktı

Törende, Yavuz Bingöl'ün babası Hüseyin Bingöl, oğluna babasının İstiklal Madalyası'nı taktı. Yavuz Bingöl'ün bu sürpriz karşısında duygulandığı görüldü.

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