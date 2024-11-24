Yavuz Bingöl'den kahreden itiraf: ''İntihar etmeyi bile düşündüm''
Geçtiğimiz ay kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile nikah masasına oturan ünlü türkücü Yavuz Bingöl "Bir dönem intihar etmeyi bile düşündüm" itirafıyla gündem oldu.
59 yaşındaki ünlü türkücü Yavuz Bingöl 6 yıldır birlikte olduğu kendisinden 21 yaş küçük Nilşah Ağaoğlu ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu.
1 / 5
Nilşah Ağaoğlu'ndan önce 4 kez nikah masasına oturan ünlü türkücü Yavuz Bingöl, son evliliğini ünlü şarkıcı Öykü Gürman ile 2015 tarihinde yapmış ve 2016 yılında boşanmıştı.
2 / 5
Günlerce konuşulan bu nikah Yavuz Bingöl'den gelen bir itirafla bir anda unutuldu.
3 / 5
Şarkıcı Yavuz Bingöl YouTube'da 'Peki Sonra' programına konuk oldu. Fragmanı yayınlanan programda Yavuz Bingöl'ün "Kendi kültürüm bana sahip çıkmadı, diğer taraf; görüşlerine katılmadığım insanlar bana sahip çıktı" dedi.
4 / 5