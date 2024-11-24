Yavuz Bingöl'den kahreden itiraf: ''İntihar etmeyi bile düşündüm''

Şarkıcı Yavuz Bingöl YouTube'da 'Peki Sonra' programına konuk oldu. Fragmanı yayınlanan programda Yavuz Bingöl'ün "Kendi kültürüm bana sahip çıkmadı, diğer taraf; görüşlerine katılmadığım insanlar bana sahip çıktı" dedi.