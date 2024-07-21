Yaz modunu açan Burcu Özberk mankenlere taş çıkarttı
Ekranların güzel oyuncusu Burcu Özberk yaz tatili paylaşımlarıyla sosyal medyada bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı. Güzel oyuncunun yaptığı bikinili paylaşımlarıyla genç mankenlere taş çıkardı.
Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk çıktığı tatilden sosyal medyadaki yaz pozlarına yenilerini ekledi.
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Instagram hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaşan Burcu Özberk, fiziği ile genç mankenleri bile kıskandırdı.
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Fit görüntüsüyle de dikaktleri üzerine çeken Özberk'in o halleri sosyal medyayı salladı.
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Siyah bikinisi ile güzelliğine güzellik katan Burcu Özberk'e havuzda köpeği de eşlik etti.
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