Yaz modunu açan Burcu Özberk mankenlere taş çıkarttı

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk çıktığı tatilden sosyal medyadaki yaz pozlarına yenilerini ekledi.