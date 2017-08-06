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  3. 06 Ağustos 2017 11:48

Yeliz Yeşilmen: Kocamın parasını çatır çatır yiyorum

Son günlerin tartışılan ismi Yeliz Yeşilmen, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yeliz Yeşilmen: Kocamın parasını çatır çatır yiyorum

Oyuncu-sunucu Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaştığı ojeli ve dekolteli namaz fotoğrafıyla gündemi karıştırdı. “İçimden geldi, kızımla namaz kıldık. Sonra da fotoğrafı çektirdim koydum” dedi.

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Yeliz Yeşilmen: Kocamın parasını çatır çatır yiyorum

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen sessizliğini Posta'dan Canan Danyıldız'a bozdu. Güzel oyuncu merak edilen hayatını anlattı.

İşte röportajdan satır başları...

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Yeliz Yeşilmen: Kocamın parasını çatır çatır yiyorum

Evlenip Adana’da müstakil bir eve yerleştim ve sakin bir hayatı seçtim. Bu hayatımı sosyal medyada paylaşınca daha büyük ilgi gördüm. Evde hamur açınca, benim de doğal, namusuna düşkün iyi bir anne olduğumu gördüler.

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Yeliz Yeşilmen: Kocamın parasını çatır çatır yiyorum

Kızım Asya’ya sürpriz bir hamilelik yaşadım. Hamile kalınca evlendik. Ali sahneyi istedi. TV’ye bir şey demedi. Sonra da vaktim olmadı ki. Adana’da yaşayınca… Derken Birbey dünyaya geldi. Doğum kiloları, eşimin MHP’den aday olması derken…

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