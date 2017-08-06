Yeliz Yeşilmen: Kocamın parasını çatır çatır yiyorum
Son günlerin tartışılan ismi Yeliz Yeşilmen, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Oyuncu-sunucu Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaştığı ojeli ve dekolteli namaz fotoğrafıyla gündemi karıştırdı. “İçimden geldi, kızımla namaz kıldık. Sonra da fotoğrafı çektirdim koydum” dedi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen sessizliğini Posta'dan Canan Danyıldız'a bozdu. Güzel oyuncu merak edilen hayatını anlattı.
İşte röportajdan satır başları...
Evlenip Adana’da müstakil bir eve yerleştim ve sakin bir hayatı seçtim. Bu hayatımı sosyal medyada paylaşınca daha büyük ilgi gördüm. Evde hamur açınca, benim de doğal, namusuna düşkün iyi bir anne olduğumu gördüler.