  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Yeni bir aşka yelken açan ünlü piyanist Fazıl Say ünlü oyuncunun yeğeniyle evleniyor

Yeni bir aşka yelken açan ünlü piyanist Fazıl Say ünlü oyuncunun yeğeniyle evleniyor

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Çiftin evlilik hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Yeni bir aşka yelken açan ünlü piyanist Fazıl Say ünlü oyuncunun yeğeniyle evleniyor - Resim: 1

Daha önce 2 kez evlenip boşanan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

1 / 9
Yeni bir aşka yelken açan ünlü piyanist Fazıl Say ünlü oyuncunun yeğeniyle evleniyor - Resim: 2

Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. 

2 / 9
Yeni bir aşka yelken açan ünlü piyanist Fazıl Say ünlü oyuncunun yeğeniyle evleniyor - Resim: 3

İlişkilerini sosyal medya üzerinden resmileştiren Say, And ile el ele çekilen romantik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

3 / 9
Yeni bir aşka yelken açan ünlü piyanist Fazıl Say ünlü oyuncunun yeğeniyle evleniyor - Resim: 4

Fazıl Say, paylaşılan fotoğrafın altına ilişkilerinin felsefesini anlatan şu sözleri not düştü:

"Aşk sevgiye akar, sevgi dayanışmaya akar, koruyan bütünlük gönüllere akar; hepsinin ruhu müziğe, hayata, umutlara, hayallere ve ortak bir yaşam sevdasına akar. Aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar… Aksın hep… Aslıhan ile, Temmuz 2025."

4 / 9