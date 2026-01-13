Yeni bölümü yılan hikayesine dönen Eşref Rüya için karar verildi
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya yeni yıl haftasında ekranlara ara vermişti. Ancak dizi geçen hafta da yayınlanmayınca dizinin hayranları Eşref Rüya artık yayınlanmayacak mı sorularını sormaya başlamıştı... Ancak Eşref Rüya hayranlarına müjdeli haberi verelim. Heyecan kaldığı yerden devam edecek. Yayın günü belli oldu...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Eşref Rüya geçen hafta yeni yıl haftası olduğu için yayınlanmamıştı.
Son olarak 27. bölümüyle ekrana gelen dizinin geçen hafta yayınlanmasını dört gözle bekleyen izleyici dizinin bir kez daha yayın akışında olmadığını görünce isyan etmişti.
Hayranları Eşref Rüya'nın ekranlara döneceği tarihi beklerken müjdeli haber geldi.
Eşref Rüya yarın akşam ( 14 Ocak Çarşamba ) 28'inci bölümüyle ekrana geliyor.
