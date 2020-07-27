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  3. 27 Temmuz 2020 09:53

Yeni normalin ilk defilesinde Tülin Şahin rüzgarı

Koronavirüs salgını sonrası ‘Yeni Normal’ ile birlikte alınan önlemler kapsamında, ünlü modacı Tolga Çam’ın, 2020 yaz koleksiyonu, Beşiktaş Vodafone Park'ta RNK Prodüksiyon Sahibi Mehmet Yıldırım organizasyonu ile gerçekleşti.

Yeni normalin ilk defilesinde Tülin Şahin rüzgarı

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Yeni normalin ilk defilesinde Tülin Şahin rüzgarı

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Yeni normalin ilk defilesinde Tülin Şahin rüzgarı

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Yeni normalin ilk defilesinde Tülin Şahin rüzgarı

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