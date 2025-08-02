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Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri’nde yaprak dökümü

Kanal D ekranlarında yayınlandığı her bölümle dikkat çeken İnci Taneleri dizisinin yeni szeon yayın tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezonda yaprak dökümü yaşanacak...

Kaynak: birsenaltuntas.com
Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri’nde yaprak dökümü - Resim: 1

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yaprak Dökümü dizisinde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 

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Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri’nde yaprak dökümü - Resim: 2

Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümleri beklentilerin aksine yeni Eylül ayında değil gelecek sene Ocak ayında ekrana gelecek. 

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Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri’nde yaprak dökümü - Resim: 3

Bu geç başlangıcın nedeni ise Yılmaz Erdoğan'ın 2019’da izleyiciyle buluşan Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix'te yayınlanacak olan 8 bölümlük dizi uyarlaması olan Organize İşler Karun Hazinesi’nin senaryosunu yazması...

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Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri’nde yaprak dökümü - Resim: 4

Öte yandan Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İnci Taneleri dizisinde Arcan karakterini canlandıran Bora Cengiz ve annesi Mahun’u oynayan Gülenay Kalkan, İnci Taneleri ekibine veda etti.

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