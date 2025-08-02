Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri’nde yaprak dökümü
Kanal D ekranlarında yayınlandığı her bölümle dikkat çeken İnci Taneleri dizisinin yeni szeon yayın tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezonda yaprak dökümü yaşanacak...
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yaprak Dökümü dizisinde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümleri beklentilerin aksine yeni Eylül ayında değil gelecek sene Ocak ayında ekrana gelecek.
Bu geç başlangıcın nedeni ise Yılmaz Erdoğan'ın 2019’da izleyiciyle buluşan Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix'te yayınlanacak olan 8 bölümlük dizi uyarlaması olan Organize İşler Karun Hazinesi’nin senaryosunu yazması...
Öte yandan Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İnci Taneleri dizisinde Arcan karakterini canlandıran Bora Cengiz ve annesi Mahun’u oynayan Gülenay Kalkan, İnci Taneleri ekibine veda etti.