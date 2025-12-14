  1. Anasayfa
  4. Yeni sezonun iddialı dizisinde erken final askıya alındı: Son bir şans verildi!

Yeni sezonun iddialı dizisi Gözleri Karadeniz için erken final askıya alındı: Son bir şans verildi

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan ATV ekranlarında yayınlanan Gözleri Karadeniz için erken final kararı bu hafta alınabilir... Dizi için son bir şans verildi...

Kaynak: birsenaltuntas.com
Atv ekranlarında Salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın paylaştığı dizi Gözleri KaraDeniz'de erken final kararı masada...

Gözleri KaraDeniz’in önümüzdeki salı final yapması gündemde. Ancak kesin karar için son bir şans verilecek.

Ancak final kararının yüzde yüz kesinleşmediği, yeni bölümde dakikalık tahmini reytinglerine bakılacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, beklentiyi karşılayacak ciddi bir artış yaşanmazsa yönetmenin çektiği final sahnesi dizinin sonuna eklenip “Gözleri KaraDeniz” 16. Bölümde ekrana veda edecek.

