Yeniden çekilecek olan Yasak Elma için Eda Ece'den sürpriz karar!
Fenomen dizi Yasak Elma yeniden ekranlara dönmeye hazırlanırken, dizinin kalbi Eda Ece’den beklenmedik bir haber geldi. Güzel oyuncu, Yıldız Argun karakterine veda ederek yeni bir projeyle anlaştı.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve popüler işlerinden biri olan Yasak Elma'nın geri dönüş hazırlıkları sürerken, dizinin en kilit ismi Eda Ece’den izleyiciyi üzen ancak meraklandıran bir haber geldi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Eda Ece, kendisiyle özdeşleşen "Yıldız Argun" karakterini geride bırakarak yeni bir serüvene yelken açtı.
Dizinin yeni dönem çekimleri için teklif alan başarılı oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek projeye teşekkür etti. İzleyicinin merakla beklediği Yıldız Argun karakterinin akıbeti böylece netleşirken, Ece’nin yeni adresi ise bir aile komedisi oldu.
Eda Ece, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği ve Poll Films imzası taşıyan "Düğünümüz Var" dizisiyle el sıkıştı. Dizinin en büyük sürprizi ise kadrodaki diğer isim oldu. Türk sinema ve televizyonunun usta oyuncusu Binnur Kaya, dizide Eda Ece ile başrolü paylaşacak.