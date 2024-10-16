Yeşil sahaların olay hakemi Elif Karaarslan da ''ücretli'' yayına geçti

Güzel hakem "Ben, işinde gücünde, okullarını dereceyle bitirmiş, kaybedecek çok şeyi olan genç bir kadınım. Bunlarla anılmak istemedim ve bana zarar vermeye çalışan herkesten uzak durdum. Fakat görüyorum ki iş iyice çığırından çıkmış, kadın ölümleri de bu şekilde oluyor biliyorsunuz." diyerek de isyan etmişti.