Yeşil sahaların olay hakemi Elif Karaarslan da ''ücretli'' yayına geçti
Adı "bir TFF hakemi ile seks kasedi var" iddiasına karışan, sosyal medyada yayınlanan müstehcen görüntülerin "montaj olduğunu" belirterek suç duyurusu yağmuru başlatan güzel kadın hakem Elif Karaarslan da sosyal medya fenomenleri gibi "ücretli yayın"a geçti...
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve son olarak adı 61 yaşındaki eski bir hakem ile seks kasedi iddiasına karışan 24 yaşındaki kadın hakem Elif Karaarslan görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu belirtmişti.
Geçtiğimiz günlerde Ajansspor'da Atilla Türker'in imzasıyla yayınlanan haberle yeniden gündem olan güzel hakem hakkındaki seks kasedi iddialarını hem kendisi hem de avukatı aracılığıyla yalanlamış ve dolaşıma sokulan görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğunu, kendisiyle hiçbir alakası olmadığını ve montajlandığını açıklamıştı.
Güzel hakem "Ben, işinde gücünde, okullarını dereceyle bitirmiş, kaybedecek çok şeyi olan genç bir kadınım. Bunlarla anılmak istemedim ve bana zarar vermeye çalışan herkesten uzak durdum. Fakat görüyorum ki iş iyice çığırından çıkmış, kadın ölümleri de bu şekilde oluyor biliyorsunuz." diyerek de isyan etmişti.
Genç Hakem Karaarslan, videonun yapay zeka ürünü olduğunu iddia ederken, avukatları görüntüleri paylaşanlar hakkında yasal işlem başlattı.