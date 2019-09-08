Yeşilçam efsanesi Oya bakın hangi ünlünün annesi !
Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın damga vurduğu İbo ile Güllüşah filmindeki Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.
Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları. 1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim...
Geçtiğimiz günlerde 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni aldı.