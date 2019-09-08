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  3. 08 Eylül 2019 14:35

Yeşilçam efsanesi Oya bakın hangi ünlünün annesi !

Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın damga vurduğu İbo ile Güllüşah filmindeki Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

Yeşilçam efsanesi Oya bakın hangi ünlünün annesi !

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları. 1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim...

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Yeşilçam efsanesi Oya bakın hangi ünlünün annesi !

'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!

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Yeşilçam efsanesi Oya bakın hangi ünlünün annesi !

Geçtiğimiz günlerde 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni aldı.

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Yeşilçam efsanesi Oya bakın hangi ünlünün annesi !

Nişantaşı Kız Lisesinde okudu, Şişli Koleji'nden mezun oldu. Lisede okurken Tiyatro ile ilgilendi. Liseden sonra Konservatuar Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2 yıl okuduktan sonra tiyatro eğitimine Londra'da devam kararı alıp İngiltere'ye gitti.

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