Yeşilçam efsanesi Oya bakın hangi ünlünün annesi !

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları. 1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim...