Yeşilçam efsanesi usta oyuncusundan kötü haber: Son hali ortaya çıktı...
Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan Türkiye'nin usta oyuncularından Mehmet Uğur’dan kötü haber geldi.
Yeşilçam'da 300’e yakın rolde yer alan 75 yaşındaki usta isim Mehmet Uğur geçtiğimiz günlerde kalp ve bacak damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma yatırılmıştı.
1 / 5
Mehmet Uğur'un kızı Çiçek Uğur, sosyal medya hesabında babasının son durumunu açıklamıştı.
2 / 5
Açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak ve herkesten yardım bekliyoruz."
3 / 5
Usta ismin tedavi süreci endişeyle beklenirken bir hayranı ziyarette bulundu.
4 / 5