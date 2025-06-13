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  4. Yeşilçam efsanesi usta oyuncusundan kötü haber: Son hali ortaya çıktı...

Yeşilçam efsanesi usta oyuncusundan kötü haber: Son hali ortaya çıktı...

Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan Türkiye'nin usta oyuncularından Mehmet Uğur’dan kötü haber geldi.

Yeşilçam efsanesi usta oyuncusundan kötü haber: Son hali ortaya çıktı... - Resim: 1

Yeşilçam'da 300’e yakın rolde yer alan 75 yaşındaki usta isim Mehmet Uğur geçtiğimiz günlerde kalp ve bacak damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma yatırılmıştı. 

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Yeşilçam efsanesi usta oyuncusundan kötü haber: Son hali ortaya çıktı... - Resim: 2

Mehmet Uğur'un kızı Çiçek Uğur, sosyal medya hesabında babasının son durumunu açıklamıştı.

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Yeşilçam efsanesi usta oyuncusundan kötü haber: Son hali ortaya çıktı... - Resim: 3

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak ve herkesten yardım bekliyoruz."

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Yeşilçam efsanesi usta oyuncusundan kötü haber: Son hali ortaya çıktı... - Resim: 4

Usta ismin tedavi süreci endişeyle beklenirken bir hayranı ziyarette bulundu. 

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