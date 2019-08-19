Yeşilçam filmlerinde pes dedirten hatalar
Yıllarca belki onlarca kez izlediğimiz Yeşilçam filmlerindeki çekim hataları yeni ortaya çıkıyor. Çekim hataları sinemaseverleri kimi zaman tebessüm ettirirken kimi zaman da 'bu kadarına pes artık' dedirttiriyor. İşte yıllar sonra ortaya
Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...
Yeşiçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.