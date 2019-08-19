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  3. 19 Ağustos 2019 12:30

Yeşilçam filmlerinde pes dedirten hatalar

Yıllarca belki onlarca kez izlediğimiz Yeşilçam filmlerindeki çekim hataları yeni ortaya çıkıyor. Çekim hataları sinemaseverleri kimi zaman tebessüm ettirirken kimi zaman da 'bu kadarına pes artık' dedirttiriyor. İşte yıllar sonra ortaya

Yeşilçam filmlerinde pes dedirten hatalar

Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...

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Yeşilçam filmlerinde pes dedirten hatalar

Yeşiçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yeşilçam filmlerinde pes dedirten hatalar

Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yeşilçam filmlerinde pes dedirten hatalar

Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

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