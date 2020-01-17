Yeşilçam güzel Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı salladı

5 Aralık 1954 yılında İstanbul'da doğan Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam yıllarında oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından çokça söz ettiriyordu. 65 yaşındaki güzel oyuncu, geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 70'li yıllara ait fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Twitter'da da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "GulsenBubikoglu" etiketi altında binlerce yorum yaptı.