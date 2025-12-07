Yeşilçam'ın efsane güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son hali gündem oldu

  1. Anasayfa
Türk sinemasının en güzel kadın oyuncularından biri olan Gülşen Bubikoğlu, doğum gününde son halini paylaştı.

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Ünlü oyuncu 71. yaş gününe özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 

Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren usta oyuncu, doğum gününde son halini paylaştı. Gülşen Bubikoğlu paylaşımına "Bugün benim için özel bir gün yıllar çok çabuk geçiyor. Şu noktadan sonra sağlıklı, huzurlu ve her anlamda iyi kalmak önemli. Çokça sevgiler herkese" notu ekledi.

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

