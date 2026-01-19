Yeşilçam'ın efsane ismi Necdet Kökeş'den kötü haber
Yeşilçam'da özellikle Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı Battal Gazi filmlerindeki Zıp Zıp karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Necdet Kökeş hastaneye kaldırıldı.
Kemal Sunal, Cüneyt Arkın ve Ayhan Işık gibi sinema efsanesi isimlerle birçok projede rol alan Yeşilçam'ın tanıdık simalarından oyuncu Necdet Kökeş, önceki hafta İstanbul'da kaldığı apart otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Uzun yıllardır yaşadığı ekonomik sorunlarla gündem olan 81 yaşındaki usta oyuncunun yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve nefes darlığı sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.
Yeşilçam sinemasına oyunculuğuyla damga vuran Mecdet Kökeş'ten üzen haber geldi.
‘Üçüncü Adam’ adlı sosyal medya hesabına konuşan kardeşi Bülent Kökeş, ağabeyi Necdet Kökeş’in beynine pıhtı attığını belirterek durumunun ciddi olduğunu söyledi.
