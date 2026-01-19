Yeşilçam'ın efsane ismi Necdet Kökeş'den kötü haber

Kemal Sunal, Cüneyt Arkın ve Ayhan Işık gibi sinema efsanesi isimlerle birçok projede rol alan Yeşilçam'ın tanıdık simalarından oyuncu Necdet Kökeş, önceki hafta İstanbul'da kaldığı apart otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.