Yeşilçam'ın efsane isminden kötü haber

Kemal Sunal, Cüneyt Arkın ve Ayhan Işık gibi sinema efsanesi isimlerle birçok projede rol alan Yeşilçam'ın tanıdık simalarından oyuncu Necdet Kökeş, dün akşam Kadıköy'de kaldığı apart otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.