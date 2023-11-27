Yeşilçam'ın güzeliydi... Yıllar ona da acımadı
Bir dönem Yeşilçam'a güzelliğiyle damgasını vuran, izleyicinin usta oyuncu Kemal Sunal'n Şark Bülbülü adlı filmindeki Harice rolüyle hatırladığı ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.
Şark Bülbülü yıllar sonra yeniden gündem oldu. Kemal Sunal ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Ayşen Cansev'in son hali görenleri şaşırttı.
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Dönemin ünlü isimlerinden Ayşen Cansev, 20'den fazla filmde yer aldı.
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Utangaç güzel Ayşen Cansev, 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçilmişti.
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Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Ayşen Cansev'in son halini görenler şaşıp kalıyor.
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