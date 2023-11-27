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Yeşilçam'ın güzeliydi... Yıllar ona da acımadı

Bir dönem Yeşilçam'a güzelliğiyle damgasını vuran, izleyicinin usta oyuncu Kemal Sunal'n Şark Bülbülü adlı filmindeki Harice rolüyle hatırladığı ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın güzeliydi... Yıllar ona da acımadı - Resim: 1

Şark Bülbülü yıllar sonra yeniden gündem oldu. Kemal Sunal ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Ayşen Cansev'in son hali görenleri şaşırttı.

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Yeşilçam'ın güzeliydi... Yıllar ona da acımadı - Resim: 2

Dönemin ünlü isimlerinden Ayşen Cansev, 20'den fazla filmde yer aldı.

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Yeşilçam'ın güzeliydi... Yıllar ona da acımadı - Resim: 3

Utangaç güzel Ayşen Cansev, 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçilmişti.

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Yeşilçam'ın güzeliydi... Yıllar ona da acımadı - Resim: 4

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Ayşen Cansev'in son halini görenler şaşıp kalıyor.

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