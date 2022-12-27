Yeşilçam'ın usta güzeli Seyyal Taner değişimiyle şaşırttı

1968 yılında rol aldığı Aslan Bey filmiyle oyunculuğa adım atan yıldız, Yeşilçam'da seks furyasının başlamasıyla pek çok ateşli rolde kamera karşısına geçti. Verdiği iddialı pozlarla bir döneme damga vuran Seyyal Taner, Şehvet Kurbanı Şevket ve Malın Gözü Kadınlar gibi yapımlarda oynadı.