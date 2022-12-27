Yeşilçam'ın usta güzeli Seyyal Taner değişimiyle şaşırttı
Müzik kariyerinin yanı sıra sayısız Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Seyyal Taner, değişimi ile dikkat çekti.
1968 yılında başlayan oyunculuk kariyerini 2016 yılına kadar sürdüren Seyyal Taner, son haliyle şaşırttı.
Şanlıurfa'da doğan Seyyal Taner, İstanbul'a yerleştikten sonra Amerikan Kız Koleji'nden okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Taner, çeşitli müzikallerde sahneye çıktı.
Sanat hayatına şarkıcı olarak adım atan ünlü oyuncu, sesiyle dönemin ünlü şarkıcılarını etkiledi. 'Son Verdim Kalbimin İşine' bestesiyle büyük bir çıkış yakalayan Taner, Altın Plak Ödülü'ne layık görülmüştü.
1968 yılında rol aldığı Aslan Bey filmiyle oyunculuğa adım atan yıldız, Yeşilçam'da seks furyasının başlamasıyla pek çok ateşli rolde kamera karşısına geçti. Verdiği iddialı pozlarla bir döneme damga vuran Seyyal Taner, Şehvet Kurbanı Şevket ve Malın Gözü Kadınlar gibi yapımlarda oynadı.