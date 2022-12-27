  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Yeşilçam'ın usta güzeli Seyyal Taner değişimiyle şaşırttı

Yeşilçam'ın usta güzeli Seyyal Taner değişimiyle şaşırttı

Müzik kariyerinin yanı sıra sayısız Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Seyyal Taner, değişimi ile dikkat çekti.

Yeşilçam'ın usta güzeli Seyyal Taner değişimiyle şaşırttı - Resim: 1

1968 yılında başlayan oyunculuk kariyerini 2016 yılına kadar sürdüren  Seyyal Taner, son haliyle şaşırttı.

1 / 8
Yeşilçam'ın usta güzeli Seyyal Taner değişimiyle şaşırttı - Resim: 2

Şanlıurfa'da doğan Seyyal Taner, İstanbul'a yerleştikten sonra Amerikan Kız Koleji'nden okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Taner, çeşitli müzikallerde sahneye çıktı.

2 / 8
Yeşilçam'ın usta güzeli Seyyal Taner değişimiyle şaşırttı - Resim: 3

Sanat hayatına şarkıcı olarak adım atan ünlü oyuncu, sesiyle dönemin ünlü şarkıcılarını etkiledi. 'Son Verdim Kalbimin İşine' bestesiyle büyük bir çıkış yakalayan Taner, Altın Plak Ödülü'ne layık görülmüştü.

3 / 8
Yeşilçam'ın usta güzeli Seyyal Taner değişimiyle şaşırttı - Resim: 4

1968 yılında rol aldığı Aslan Bey filmiyle oyunculuğa adım atan yıldız, Yeşilçam'da seks furyasının başlamasıyla pek çok ateşli rolde kamera karşısına geçti. Verdiği iddialı pozlarla bir döneme damga vuran Seyyal Taner, Şehvet Kurbanı Şevket ve Malın Gözü Kadınlar gibi yapımlarda oynadı.

4 / 8