Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli Gülşen Bubikoğlu son haliyle gündem oldu

Türk sinemasının en güzel kadın oyuncularından biri olan Gülşen Bubikoğlu 72 yaşındaki son haliyle hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli Gülşen Bubikoğlu son haliyle gündem oldu - Resim: 1

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. 

Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli Gülşen Bubikoğlu son haliyle gündem oldu - Resim: 2

Şimdilerde 72'nci yaşını kutlayan Gülşen Bubikoğlu hafızalarda gençlik yıllarında rol aldığı yapımlarla yer alıyor. 

Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli Gülşen Bubikoğlu son haliyle gündem oldu - Resim: 3

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, uzun bir aradan sonra paylaştığı yeni fotoğrafıyla yeniden gündem oldu.

Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli Gülşen Bubikoğlu son haliyle gündem oldu - Resim: 4

Kısa süre önce 71. yaşını kutlayan usta oyuncunun son hali gündemde. 

