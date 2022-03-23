Yeşim Erbil'den ağabeyi Mehmet Ali Erbil'le ilgili olay yaratan cinsel içerikli film itirafı

Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, katıldığı bir YouTube programında ağabeyi Mehmet Ali Erbil ile ilgili bugüne dek hiç gün yüzüne çıkarmadığı bir gerçeği paylaştı. Erbil, abisinin kendisini küçükken yetişkinler için hazırlanan cinsel içerikli filmlerden birine götürdüğünü itiraf etti.