Yeşim Erbil'den ağabeyi Mehmet Ali Erbil'le ilgili olay yaratan cinsel içerikli film itirafı
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Yeşim Erbil, magazin gündemini sarsan itiraflarda bulundu.
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Yeşim Erbil'den magazini sallayan itiraf... Ünlü doktor Yeşim Erbil abisi Mehmet Ali Erbil'in kendisini küçükken cinsel içerikli yetişkin filmine götürdüğünü söyledi.
Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, katıldığı bir YouTube programında ağabeyi Mehmet Ali Erbil ile ilgili bugüne dek hiç gün yüzüne çıkarmadığı bir gerçeği paylaştı. Erbil, abisinin kendisini küçükken yetişkinler için hazırlanan cinsel içerikli filmlerden birine götürdüğünü itiraf etti.
Yasemin Özçelik tarafından hazırlanan YouTube programına konuk olan başarılı cerrah Prof. Dr. Yeşim Erbil, kardeşi Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Erbil'in abisi Mehmet Ali Erbil'le ilgili anısı çok konuşulacak cinsten...