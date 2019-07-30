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  3. 30 Temmuz 2019 17:03

Yeşim Salkım'dan ilginç sözler: ''O sanatçılara vergi incelemesi yapılsın''

Yerel seçimlerde "Her şey çok güzel olacak" diyen Yeşim Salkım kendisi hakkında vergi dairelerinin denetleme yaptığını söyleyerek "15 senedir dikdiğiniz yapımcıları kanal sahiplerini araştırın önce ne zavallısınız yahu" dedi.

Yeşim Salkım'dan ilginç sözler: ''O sanatçılara vergi incelemesi yapılsın''

Sanatçı Yeşim Salkım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sürecinde "Her şey çok güzel olacak" paylaşımında bulunup tarafını belli ettiği gerekçesiyle vergi daireleri tarafından denetlendiğini belirtti.

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Yeşim Salkım'dan ilginç sözler: ''O sanatçılara vergi incelemesi yapılsın''

Salkım Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey çok güzel olacak dedik diye vergi daireleri başladı denetlemeye bizim alnımız anamızdan emdiğimiz süt kadar helal siz peşkeş çektiğiniz sanatçı olmayan ama başımıza sanatçı diye 15 senedir dikdiğiniz yapımcıları kanal sahiplerini araştırın önce ne zavallısınız yahu" ifadelerini kullandı.

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Yeşim Salkım'dan ilginç sözler: ''O sanatçılara vergi incelemesi yapılsın''

Salkım, "Altını doldurun lütfen size bırakıyorum ben unutuyorum da bazen" yorumuyla paylaştığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Şu bütün yemeklere, iftarlara katılan sanatçıların, büyük büyük isimlerin de vergilerini araştırın da adil olsun. Ben onların listesini yayınlayayım Twitter'dan onları da araştırmaya aldınız mı bakalım. Çok çabuk unuttu bu ülke. Onları da araştırın olur mu!

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Yeşim Salkım'dan ilginç sözler: ''O sanatçılara vergi incelemesi yapılsın''

Salkım'ın paylaşımının altına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak katılan yemek ve iftarlara katılan sanatçıların fotoğrafları paylaşıldı. İşte o fotoğraflardan bazıları...

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