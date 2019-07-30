Yeşim Salkım'dan ilginç sözler: ''O sanatçılara vergi incelemesi yapılsın''

Salkım, "Altını doldurun lütfen size bırakıyorum ben unutuyorum da bazen" yorumuyla paylaştığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:



Şu bütün yemeklere, iftarlara katılan sanatçıların, büyük büyük isimlerin de vergilerini araştırın da adil olsun. Ben onların listesini yayınlayayım Twitter'dan onları da araştırmaya aldınız mı bakalım. Çok çabuk unuttu bu ülke. Onları da araştırın olur mu!