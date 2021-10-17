Yetişkin film yıldızı Emily Willis hakkında skandal iddia! Meslektaşlarına dava açtı

YAPIMCILAR KENDİSİNİ ARADI

Willis, Dior ve Rae'nin videodaki kadınlardan birinin kendisi olduğunu iddia eden sosyal medya paylaşımlarda bulunduğunu ifade etti. Mahkemeye yaptığı başvuruda iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Willis, Rae ve Dior'un tweetlerinden sonra konuyla ilgili birkaç yapımcının kendisini aradığını belirtti.