Yetişkin film yıldızı kutsal dağda sevgilisiyle ilişkiye girip görüntüleri paylaştı
Rus yetişkin film yıldızı Veronika Troshina ve erkek arkadaşı Mikhail Morozov, Bali'de kutsal sayılan dağda cinsel ilişkiye girip görüntüleri internet sitelerinde paylaştı.
Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Bali polisi çifti yakalamak için çalışmalara başladı.
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Ama olay ortaya çıkana kadar çift Bali'den ülkeleri Rusya'ya geri döndü.
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Troshina, videoyu cinsel içerikli siteye yüklemeden önce Twitter hesabından bir bölüm paylaşmış daha sonra hemen kaldırmıştı.
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Polis ekiplerinin soruşturması kapsamında, yöneticilerin şikayeti üzerine video yüklendiği sitede bloklandı.
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