  4. Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu

Ekranlarda yayınlandığı döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi adlı dizide Başak Komiser karakterine hayat veren Betül Şahin Bodrum'daki yaz tatili pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde 50 yaşında olan güzel oyuncu Başak Şahin, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle geri döndü.

Bir dönem televziyon ekranlarında reyting rekorları kıran, Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul'un başrolünde olduğu Yılan Hikayesi'nde Başak Komiser karakterine hayat veren Betül Şahin bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyordu.

Ekranların Başak Komiser'i Betül Şahin Bodrum'da yaz tatili yaparken ortaya çıktı.

Sosyal medyada tatil pozlarını paylaşan Betül Şahin'in son haline yorum yağdı.

