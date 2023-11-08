Yılan Hikayesi'nin kötü adamı Kürşat'ın son hali gündem oldu
Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Kürşat karakteriyle hafızalara kazınan Tuncay Aydoğan'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.
1999-2022 yılları arasında yayınlanan ve döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi dizisinde yer alan oyuncuların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.
Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Emre Kınay gibi isimlerin başarılı isimlerin rol aldığı dizinin kötü adamı Kürşat karakterini canlandıran Tunca Aydoğan o rolüyle hafızalara kazınmıştı.
Şimdilerde 56 yaşında olan Tunca Aydoğan Yılan Hikayesi dizisinin ardından Kara İnci, İffet, Aşk Yeniden ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol aldı. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü ismin son hali gündem oldu.
İŞTE SON HALİ
Uzun saçlarıyla hatırladığımız Tunca Aydoğan'ı görenler çok şaşırdı. Saçlarını kestiren ünlü ismin yıllar içindeki değişimine yorum yağdı. Başarı oyuncuya sosyal medyada; 'Yaşlanmışsın', 'Yıllar sana yaramamış', gibi yorumlar yapıldı.