Yılan Hikayesi'nin kötü adamı Kürşat'ın son hali gündem oldu

Şimdilerde 56 yaşında olan Tunca Aydoğan Yılan Hikayesi dizisinin ardından Kara İnci, İffet, Aşk Yeniden ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol aldı. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü ismin son hali gündem oldu.